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22.08.2018 19:14 Тульскую набережную украсила новая спортивная площадка "Вести-Тула"





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В сентябре планируется провести целый цикл мастер-классов по разным направлениям фитнесс-индустрии с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно. Официальное открытие площадки планируется на День города, хотя молодежь уже активно ее обживает.



Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Тулы Николай Трунов, «…площадка будет работать 24 часа в сутки абсолютно бесплатно. Ее оборудование ни в чем не уступает оборудованию профессионального фитнесс-клуба. По программе «Народный бюджет» такую же площадку в 2019 году планируется установить на Центральном стадионе».



Тульскую набережную в прямом смысле слова украсила новая спортивная площадка. Она оснащена современным оборудованием, которое позволяет заниматься такими модными направлениями как бодибилдинг, пауэрлифтинг, армлифтинг, кроссфит.В сентябре планируется провести целый цикл мастер-классов по разным направлениям фитнесс-индустрии с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно. Официальное открытие площадки планируется на День города, хотя молодежь уже активно ее обживает.Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Тулы Николай Трунов, «…площадка будет работать 24 часа в сутки абсолютно бесплатно. Ее оборудование ни в чем не уступает оборудованию профессионального фитнесс-клуба. По программе «Народный бюджет» такую же площадку в 2019 году планируется установить на Центральном стадионе».













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