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22.08.2018 17:33 ФАП в селе Березове открылся после ремонта "Вести-Тула"





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В ФАПе сельские жители могут получить консультацию фельдшера, сделать ЭКГ, прививки, провести экспресс-диагностику на определение уровня глюкозы в крови. По поручению губернатора Алексея Дюмина отремонтирована подъездная дорога к селу, фельдшеру выделен служебный автотранспорт.





Сегодня в селе Березове Суворовского района возобновилась работа ФАПа после капитального ремонта. Площадь медпункта составляет около 60 кв. метров. Плиткой отделаны пол, и стены, установлены пластиковые окна, электрическая автономная система отопления, новые радиаторы. В комнате приёма пациентов – компьютер, который обеспечивает связь с районной больницей.В ФАПе сельские жители могут получить консультацию фельдшера, сделать ЭКГ, прививки, провести экспресс-диагностику на определение уровня глюкозы в крови. По поручению губернатора Алексея Дюмина отремонтирована подъездная дорога к селу, фельдшеру выделен служебный автотранспорт.

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