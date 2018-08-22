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22.08.2018 16:17 Посетителям военно-исторического музея Тулы показали «Знамя тульских курсантов» "Вести-Тула"





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Этот стяг вручался лучшему подразделению оружейно-технической школы в 30-х гг. прошлого века. Отреставрированное в 2017 г. профессиональными специалистами знамя впервые за долгие годы представлено на выставке.



«Это раритетный экспонат, рассказывающий об истории артиллерийского инженерного института. В следующем году мы отмечаем 150-летие этого учебного заведения. Это знамя лучшему подразделению было вручено в 1930 году от Тульского оружейного завода», - рассказывает заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Авдюшкина.



Туляки и гости города смогут также увидеть уникальные наградные кубки, фотографии и документы по истории Тульского артиллерийского инженерного института.



Сегодня вся страна отмечает День Государственного флага России. Тула, конечно, не исключение. В честь праздника в военно-историческом музее открылась выставка «Знамя тульских курсантов».Этот стяг вручался лучшему подразделению оружейно-технической школы в 30-х гг. прошлого века. Отреставрированное в 2017 г. профессиональными специалистами знамя впервые за долгие годы представлено на выставке.«Это раритетный экспонат, рассказывающий об истории артиллерийского инженерного института. В следующем году мы отмечаем 150-летие этого учебного заведения. Это знамя лучшему подразделению было вручено в 1930 году от Тульского оружейного завода», - рассказывает заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Авдюшкина.Туляки и гости города смогут также увидеть уникальные наградные кубки, фотографии и документы по истории Тульского артиллерийского инженерного института.









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