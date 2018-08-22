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22.08.2018 14:56 От укусов клещей за не неделю пострадали более 100 жителей региона "Вести-Тула"





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Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области. Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ. Но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.





103 человека (из них 26 детей) обратились в медицинские учреждения региона по факту присасывания клещей только за прошедшую неделю. Всего с начала сезона от клещей пострадало более 3,5 тысяч человек (в том числе более тысячи детей).Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области. Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ. Но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

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