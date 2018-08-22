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22.08.2018 14:45 В Алексине водитель иномарки насмерть сбил пешехода "Вести-Тула"





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И ещё один наезд на пешехода произошёл на пересечении улиц Революции и Лейтейзена в Туле. Под колёса автомобиля «Ниссан Альмера» попал пешеход - пожилой мужчина. Он пострадал и был доставлен в больницу.





В Алексине пожилой мужчина попал под колёса автобуса «Форд Транзит». Он был доставлен в мед учреждение, где скончался от полученных травм.И ещё один наезд на пешехода произошёл на пересечении улиц Революции и Лейтейзена в Туле. Под колёса автомобиля «Ниссан Альмера» попал пешеход - пожилой мужчина. Он пострадал и был доставлен в больницу.

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