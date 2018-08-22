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22.08.2018 13:13 В музее Порфирия Крылова отметят день рождения мастера "Вести-Тула"





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Многим он больше известен по политическим, антивоенным плакатам, карикатурам как один из тройки творческого коллектива Кукрыниксов. Но достойны внимания и восхищения и его индивидуальные работы. И в день рождения мастера о музей приглашает на интерактивную программу.



В полдень, в два и четыре часа пройдут экскурсии, рассказывающие о жизни и творчестве Крылова, в 15 - мастер-класс по живописи. Совсем малышей ждет увлекательный квест «Найди шедевр». И сегодня же в музее торжественно откроются две экспозиции.







Сегодня чествуем память нашего земляка, народного художника СССР, почётного гражданина. Тулы, лауреата Ленинской и Государственных премий, действительного члена Академии художеств Порфирия Крылова!Многим он больше известен по политическим, антивоенным плакатам, карикатурам как один из тройки творческого коллектива Кукрыниксов. Но достойны внимания и восхищения и его индивидуальные работы. И в день рождения мастера о музей приглашает на интерактивную программу.В полдень, в два и четыре часа пройдут экскурсии, рассказывающие о жизни и творчестве Крылова, в 15 - мастер-класс по живописи. Совсем малышей ждет увлекательный квест «Найди шедевр». И сегодня же в музее торжественно откроются две экспозиции.

Читать @gtrktula

















