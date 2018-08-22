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|22.08.2018 13:06 Тульская прокуратура выявила нарушения в работе управляющих компаний
|"Вести-Тула"
Прокуратурой Центрального района Тулы совместно с Государственной жилищной инспекцией региона проведена проверка исполнения жилищного законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации в холодное время года.
В её ходе были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, в действиях управляющих компаний «Уют Дом», «Апрель-Менеджмент», «Зеленоград», ЖЭК «Тульский Дом», «СтройМакс», «Ваш Дом».
По результатам проверки в адрес руководителей управляющих компаний прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей в сфере жилищных отношений.
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