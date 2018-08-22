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|22.08.2018 12:55 Центр гуманитарной помощи начал свою работу в Ясногорске
|"Вести-Тула"
В Ясногорске открылся первый центр гуманитарной помощи. Все, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и нуждается в помощи, может придти на Гайдара, 15 и воспользоваться услугами центра. Одежда, средства гигиены, ходунки для детей, инвалидные коляски - это то немногое, что можно здесь взять. В свою очередь, в центр можно и пожертвовать вещи.
Как рассказал руководитель отдела по благотворительности и социальному служению Белевской епархии иерей Дмитрий Ярохин, «…то, чем располагает центр – это все пожертвования от организаций и частных благотворителей. Люди приносят вещи, пригодные для употребления. В центре нет строгих градаций и критериев – помощь может получить любой нуждающийся человек».
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