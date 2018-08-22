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22.08.2018 12:22 Туляки отметят День Государственного флага на «Газоне» "Вести-Тула"





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В 19 часов состоится экскурсия «Арсенал и щит России». В её рамках будут раскрыты некоторые секреты. Например, когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Экскурсоводы познакомят туляков и гостей города с историей тульского оружейного дела и покажут, где все начиналось. И это далеко не все, что приготовили организаторы праздника.





В Туле отметить День Государственного флага интересно и весело приглашает молодежное пространство «Газон». Пришедшие станут свидетелями приземления на территорию Тульского кремля парашютиста с российским триколором и смогут принять участие в танцевальном и фитнес-флешмобе.В 19 часов состоится экскурсия «Арсенал и щит России». В её рамках будут раскрыты некоторые секреты. Например, когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Экскурсоводы познакомят туляков и гостей города с историей тульского оружейного дела и покажут, где все начиналось. И это далеко не все, что приготовили организаторы праздника.

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