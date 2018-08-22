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22.08.2018 12:13 В Туле ликвидируют порыв канализационного коллектора "Вести-Тула"





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На месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Ход работ контролирует заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. Напомним, накануне здесь произошел порыв на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. Система жизнеобеспечения работает в штатном режиме.







На Красноармейском проспекте в Туле продолжаются работы по ликвидации порыва канализационного коллектора. В настоящее время специалисты обнаружили место порыва и приступили к замене участка трубопровода. Всего предстоит заменить 12 метров.На месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Ход работ контролирует заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. Напомним, накануне здесь произошел порыв на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. Система жизнеобеспечения работает в штатном режиме.

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