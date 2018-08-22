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НОВОСТИ | Общество



22.08.2018 11:59 Туляки увидят артефакты «с пылу, с жару»
Елена Панова



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Они планируют копнуть глубже. Опуститься под землю придется не меньше, чем на четыре метра. Сверху, так называемый, баласт – слой асфальта, песка и бытового мусора. Всё это осталось от 20-ого века. «Технику в этот двор завезти невозможно, поэтому копаем вручную», - говорит научный сотрудник «Тульской археологической экспедиции» Александр Колоколов.

В доме номер восемь музей «Куликово Поле» откроет историческую библиотеку. Здесь же создадут две экспозиции: о гончарном деле и металлургическом. Тему подсказало само название улицы – Металлистов. В соседнем доме-дворце новоселье отметит Музея оружия, а рядом – краеведческий.

Подержать в руках такую глыбу скоро сможет каждый. В доме номер один археологи покажут свои находки. Артефакты, привезенные c последних экспедиций. «Предмет от времени его находки проходит длительный путь. – Говорит директор музея-заповедника «Куликово Поле» Владимир Гриценко. – Это и реставрация, и атрибутация, и научное описание. Здесь будет уникальная возможность увидеть найденные артефакты, что называется «с пылу, с жару».

Новую набережную уже начали называть Казанской. Кто-то разводит руками, не видя связи с татарской столицей. Она здесь и, правда, не причем. Достаточно копнуть историю. На месте демидовского колледжа до 22-ого года стоял Казанский храм. До революции набережная в Туле именовалась по церкви.

Как рассказала заведующая филиалом «Музей «Тульский кремль» Елена Зыкова, «…Казанская церковь была уничтожена одной из первых в городе. Обычно храмы приспосабливали под различные нужды».

Казанский храм был одним из самых древних в городе. Построен в 17 веке при участии царя Алексея Михайловича. После большого пожара в Туле церковь перестроили. Автором проекта стал архитектор Василий Федосеев.

Официального названия у набережной еще нет, а вот традиции уже появляются. Первый замочек появился на смотровой площадке. Так люди признаются в любви друг другу и своему городу.















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