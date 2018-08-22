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22.08.2018 11:36 Корреспондент тульских «Вестей» узнала, как выбрать дыню Полина Ермолаева





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Как рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…дыни, как и другие бахчевые культуры, лучше покупать вдали от дороги, так как они склонны накапливать соли тяжелых металлов».



Где спелая и сладкая дыня вам подскажет аромат! Если запаха нет – вряд ли вкус порадует и удивит! Есть и сортовые тонкости, о которых знают опытные продавцы. Пусть этот продукт не слишком общительный – в смысле сочетается с другими неважно, но зато, если уж легла в салат, то вкус получается незабываемый, как летний шедевр кулинарии, который нам экспромтом предложил повар Вадим.



Помидоры черри, сыр пармезан, обжаренные креветки, - все это заправляется соусом из горчицы, винного уксуса, оливкового масла, меда и лимона и….вкус лета у вас на тарелке!



Говорим лето, а во рту появляется медовый привкус дыни. Это, пожалуй, одно из самых сладких лакомств жаркой поры. Однако, этот продукт не из лёгких для желудка человека, поэтому врачи не советуют употреблять дыню с утра и натощак. Да и покупать бахчевую блондинку надо с умом.Как рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…дыни, как и другие бахчевые культуры, лучше покупать вдали от дороги, так как они склонны накапливать соли тяжелых металлов».Где спелая и сладкая дыня вам подскажет аромат! Если запаха нет – вряд ли вкус порадует и удивит! Есть и сортовые тонкости, о которых знают опытные продавцы. Пусть этот продукт не слишком общительный – в смысле сочетается с другими неважно, но зато, если уж легла в салат, то вкус получается незабываемый, как летний шедевр кулинарии, который нам экспромтом предложил повар Вадим.Помидоры черри, сыр пармезан, обжаренные креветки, - все это заправляется соусом из горчицы, винного уксуса, оливкового масла, меда и лимона и….вкус лета у вас на тарелке!













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