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НОВОСТИ | Общество



22.08.2018 11:36 Корреспондент тульских «Вестей» узнала, как выбрать дыню
Полина Ермолаева



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Говорим лето, а во рту появляется медовый привкус дыни. Это, пожалуй, одно из самых сладких лакомств жаркой поры. Однако, этот продукт не из лёгких для желудка человека, поэтому врачи не советуют употреблять дыню с утра и натощак. Да и покупать бахчевую блондинку надо с умом.

Как рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…дыни, как и другие бахчевые культуры, лучше покупать вдали от дороги, так как они склонны накапливать соли тяжелых металлов».

Где спелая и сладкая дыня вам подскажет аромат! Если запаха нет – вряд ли вкус порадует и удивит! Есть и сортовые тонкости, о которых знают опытные продавцы. Пусть этот продукт не слишком общительный – в смысле сочетается с другими неважно, но зато, если уж легла в салат, то вкус получается незабываемый, как летний шедевр кулинарии, который нам экспромтом предложил повар Вадим.

Помидоры черри, сыр пармезан, обжаренные креветки, - все это заправляется соусом из горчицы, винного уксуса, оливкового масла, меда и лимона и….вкус лета у вас на тарелке!

















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