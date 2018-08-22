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22.08.2018 11:11 Чем удивили тульские оружейники участников форума «Армия 2018»? Виталий Моторин





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«Этот экспонат является гордостью выставки. – Говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. – Уверен, что использование «Панциря», как в сухопутных силах, так и на флоте, демонстрирует универсальность изделия».



Впрочем, подобных сенсаций здесь много. Конструкторы с раннего утра наводят последний лоск на выставочные образцы. Все должно выглядеть идеально, ведь «Армия 2018» крупнейший в России и один из самых масштабных в мире военных форумов, где на площади около 120 тысяч квадратных метров можно увидеть более сотни последних образцов военной техники.



Тульская оборонка на столь масштабном форуме представлена весьма подробно. Здесь продукция двенадцати оборонных предприятий региона. Вот там уже ставшие легендарными РСЗО «Град» «Смерч» и «Ураган», а это тяжелая огнемётная система «ТОС-1». Все это продукция предприятия «Сплав».



А это уже точная копия зенитного комплекса. Даже вес совпадает. Подобные тренажерные системы, кроме предприятия, которое именно так и называется, в оружейной столице производят на «Тулаточмаше» и ЦКБА. Производят надо сказать уже более 50 лет. Виртуальные танки, виртуальные ракеты, но реальные навыки. Контроллеры этого тренажера полностью повторят те, что установлены внутри противотанкового комплекса «Хризантема». Вот только стрелять можно хоть весь день - снаряды не расходуются.



Как рассказал первый заместитель генерального директора АО «Тренажерные системы» Сергей Шалимов, «…тренажер позволяет от шести до десяти раз сэкономить расход боеприпасов, ГСМ, дорогостоящий моторесурс боевого образца. При этом специалисты, эксплуатирующие тренажер, получают практические навыки точно такие же, как в боевом образце».



Встретить тульские бренды мы ожидали где угодно, но только не в столовой зоне фестиваля, однако произошло и это. Тульский пряник проник даже в армейские рационы питания - сразу видно стратегический продукт. «Туламашзавод» представил как военную, так и гражданскую продукцию. А «Октава» новинки акустической промышленности.



«Туляки могут гордиться своими коллегами, земляками, предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Мы занимаем на этой выставке достойное сесть»,- отметил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.



Пока директора обсуждали контракты и поставки, телеоператоры развлекались снимая свое изображение в тепловизорах. В общем занятие по душе найти мог, кажется, каждый. Форум «Армия 2018» продлится до 26 августа. Одних только переговорных сессий и конференций в его рамках запланировано более 150. И это отличная возможность для предприятий тульской оборонки заключить новые контракты.

Восемь высокоточных ракет, и две пушки скорострельность несколько тысяч выстрелов в минуту. От нового, предназначенного для установки на корабли «Панциря», люди со смартфонами и фотоаппаратами не отходят. Эта система морского базирования получила аббревиатуру МЕ. «Панцирь МЕ».«Этот экспонат является гордостью выставки. – Говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. – Уверен, что использование «Панциря», как в сухопутных силах, так и на флоте, демонстрирует универсальность изделия».Впрочем, подобных сенсаций здесь много. Конструкторы с раннего утра наводят последний лоск на выставочные образцы. Все должно выглядеть идеально, ведь «Армия 2018» крупнейший в России и один из самых масштабных в мире военных форумов, где на площади около 120 тысяч квадратных метров можно увидеть более сотни последних образцов военной техники.Тульская оборонка на столь масштабном форуме представлена весьма подробно. Здесь продукция двенадцати оборонных предприятий региона. Вот там уже ставшие легендарными РСЗО «Град» «Смерч» и «Ураган», а это тяжелая огнемётная система «ТОС-1». Все это продукция предприятия «Сплав».А это уже точная копия зенитного комплекса. Даже вес совпадает. Подобные тренажерные системы, кроме предприятия, которое именно так и называется, в оружейной столице производят на «Тулаточмаше» и ЦКБА. Производят надо сказать уже более 50 лет. Виртуальные танки, виртуальные ракеты, но реальные навыки. Контроллеры этого тренажера полностью повторят те, что установлены внутри противотанкового комплекса «Хризантема». Вот только стрелять можно хоть весь день - снаряды не расходуются.Как рассказал первый заместитель генерального директора АО «Тренажерные системы» Сергей Шалимов, «…тренажер позволяет от шести до десяти раз сэкономить расход боеприпасов, ГСМ, дорогостоящий моторесурс боевого образца. При этом специалисты, эксплуатирующие тренажер, получают практические навыки точно такие же, как в боевом образце».Встретить тульские бренды мы ожидали где угодно, но только не в столовой зоне фестиваля, однако произошло и это. Тульский пряник проник даже в армейские рационы питания - сразу видно стратегический продукт. «Туламашзавод» представил как военную, так и гражданскую продукцию. А «Октава» новинки акустической промышленности.«Туляки могут гордиться своими коллегами, земляками, предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Мы занимаем на этой выставке достойное сесть»,- отметил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.Пока директора обсуждали контракты и поставки, телеоператоры развлекались снимая свое изображение в тепловизорах. В общем занятие по душе найти мог, кажется, каждый. Форум «Армия 2018» продлится до 26 августа. Одних только переговорных сессий и конференций в его рамках запланировано более 150. И это отличная возможность для предприятий тульской оборонки заключить новые контракты.











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