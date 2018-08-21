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21.08.2018 18:21 Тульские чиновники обследуют места подтопления после сильного ливня "Вести-Тула"





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Так большой сук упал на автомобиль на проспекте Ленина. На улице Староникитской дерево упало на линии электропередач, а на Новомосковском шоссе ветер сорвал кровлю одного из торговых павильонов и её обломки повредили припаркованные у автосалона машины. Пострадал 21 автомобиль.



Сейчас руководители территориальных округов инспектируют состояние улиц после ливня. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова они проводят объезды районов для принятия оперативных мер по ликвидации подтоплений и иных чрезвычайных ситуаций.





Непогода в Туле разыгралась около двух часов дня. Гроза, проливной дождь и сильный ветер стали причиной подтопления улиц и падения веток и деревьев.Так большой сук упал на автомобиль на проспекте Ленина. На улице Староникитской дерево упало на линии электропередач, а на Новомосковском шоссе ветер сорвал кровлю одного из торговых павильонов и её обломки повредили припаркованные у автосалона машины. Пострадал 21 автомобиль.Сейчас руководители территориальных округов инспектируют состояние улиц после ливня. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова они проводят объезды районов для принятия оперативных мер по ликвидации подтоплений и иных чрезвычайных ситуаций.

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