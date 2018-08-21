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21.08.2018 17:35 Жители региона задолжали за газ 97 млн. рублей "Вести-Тула"





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Относительно окончания отопительного сезона просроченная задолженность этой категории потребителей снизились на 136 млн. рублей или на 10 тысяч человек. Однако, полностью ликвидировать долги населения не удается. Самая высокая задолженность приходится на абонентов города Тулы с учетом бывшего Ленинского района: 34,7 млн. рублей.



Одним из средств борьбы с систематическими неплатежами является отключение. В этом году такую меру избрали в отношении 1704 должников. Для возобновления подачи газа абонент должен не только погасить долги и пени, но и оплатить работы по отключению и подключению газа.





Просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ на 1 августа составила 97 млн. рублей. В чёрном списке - 48 тысяч абонентов.Относительно окончания отопительного сезона просроченная задолженность этой категории потребителей снизились на 136 млн. рублей или на 10 тысяч человек. Однако, полностью ликвидировать долги населения не удается. Самая высокая задолженность приходится на абонентов города Тулы с учетом бывшего Ленинского района: 34,7 млн. рублей.Одним из средств борьбы с систематическими неплатежами является отключение. В этом году такую меру избрали в отношении 1704 должников. Для возобновления подачи газа абонент должен не только погасить долги и пени, но и оплатить работы по отключению и подключению газа.

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