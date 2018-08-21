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НОВОСТИ | Общество



21.08.2018 19:24 «Ростелеком» подготовил для тульских школьников «Кибервызов»
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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«Ростелеком» начинает серию образовательных мероприятий для школьников. Она направлена на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и о возможностях их применения в повседневной жизни.

Первой в серии станет всероссийская онлайн-олимпиада по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдёт с 11 по 19 сентября. Её участниками станут школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. 60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдёт с 1 по 24 ноября в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»:
«”Ростелеком” уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят. Олимпиада «Кибервызов» станет для таких молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности».

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала, в ходе индивидуальных онлайн-соревнований в формате CTF (Capture The Flag – захват флага), будут определены 80 финалистов. Ими станут участники, набравшие максимум баллов за решение задач различной сложности. Правильность и скорость ответа будет оценивать программный комплекс. Число попыток – не ограничено. Победителей первого этапа ждёт онлайн-интервью с экспертами «Ростелекома» по результатам которого будут выбраны 60 человек для поездки в «Сириус».

Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком»:
«Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики».

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на официальном сайте «Кибервызова».

В дальнейшем компания будет привлекать на стажировку талантливую молодёжь, поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель».
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