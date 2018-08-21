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21.08.2018 16:11 В Тульской области открыли сезон охоты "Вести-Тула"





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Оформить документы теперь можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Как рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев, «…для этого необходимо зарезервировать себе разрешение в том или ином охотничьем хозяйстве, произвести онлайн оплату государственной пошлины. После этого разрешение становится именным. И в любое удобное время можно получить в комитете».



С августа разрешено отстреливать дичь, с сентября пушных зверей и копытных. С этого года стало более жестким наказание за незаконную охоту. Теперь крупным признается ущерб, денежный эквивалент которого равен 120 тысячам рублей. Раньше порог был в три раза выше. В этом году планируют выдать около полутора тысяч разрешений на охоту.Оформить документы теперь можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Как рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев, «…для этого необходимо зарезервировать себе разрешение в том или ином охотничьем хозяйстве, произвести онлайн оплату государственной пошлины. После этого разрешение становится именным. И в любое удобное время можно получить в комитете».











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