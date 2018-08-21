НОВОСТИ | Общество







21.08.2018 15:53 Сквер памяти железнодорожников сменил собственника "Вести-Тула"





| фото |



Теперь часть сквера войдет в объединение «Тульские парки», а на территории в 15 соток, рядом со школой номер 57, будет сделана спортивная площадка и стадион. Раньше заниматься физкультурой на улице школьникам было негде. Кроме этого, Российские железные дороги распрощались с еще несколькими объектами в центре и области, в их числе два детских сада. Один в Туле, другой – в Черни.



Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев, «…кроме этого был передан в областную собственность спорткомплекс «Локомотив» в Узловском районе. Также РЖД передали профилакторий в Узловском районе на месте которого появится скейтпарк».





Сквер памяти железнодорожников-героев Великой Отечественной войны, что на улице Дмитрия Ульянова в Туле, больше не является собственностью открытого акционерного общества РЖД. Было принято решение о передаче его муниципалитету.Теперь часть сквера войдет в объединение «Тульские парки», а на территории в 15 соток, рядом со школой номер 57, будет сделана спортивная площадка и стадион. Раньше заниматься физкультурой на улице школьникам было негде. Кроме этого, Российские железные дороги распрощались с еще несколькими объектами в центре и области, в их числе два детских сада. Один в Туле, другой – в Черни.Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев, «…кроме этого был передан в областную собственность спорткомплекс «Локомотив» в Узловском районе. Также РЖД передали профилакторий в Узловском районе на месте которого появится скейтпарк».











Читать @gtrktula

















