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21.08.2018 15:41 Сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам София Гафарова





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Тульские мусульмане по традиции приходят на утренний намаз в дом имама. Они произносят праздничный такбир, обращение к Аллаху. Затем совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Это действие регулярно происходит во время пятничных намазов и праздничных молитв.



Важное значение имеет милостыня в этот день, материальная помощь или гостинцы. Главным элементом праздника является жертвоприношение животного, обычно барашка. Мясо должно быть поделено на три части: одну часть необходимо пожертвовать нуждающимся, одну часть раздать родственникам и одну часть оставить себе и своей семье.



Согласно преданию, этим Всевышний установил запрет на пролитие человеческой крови. Курбан-байрам отмечается три дня и считается семейным праздником, когда надо навещать родственников и прощать друг другу все обиды.



«Это праздник добра и мира. В этот день делаются пожертвования сиротам, малоимущим. Я искренне поздравляю всех мусульман региона и желаю им здоровья, благополучия, семейного счастья», - говорит имам Тульской области Ришат Давыдов.

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников Курбан-байрам, к которому приурочен хадж в Мекку. Этот день начинается с утренней молитвы.Тульские мусульмане по традиции приходят на утренний намаз в дом имама. Они произносят праздничный такбир, обращение к Аллаху. Затем совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Это действие регулярно происходит во время пятничных намазов и праздничных молитв.Важное значение имеет милостыня в этот день, материальная помощь или гостинцы. Главным элементом праздника является жертвоприношение животного, обычно барашка. Мясо должно быть поделено на три части: одну часть необходимо пожертвовать нуждающимся, одну часть раздать родственникам и одну часть оставить себе и своей семье.Согласно преданию, этим Всевышний установил запрет на пролитие человеческой крови. Курбан-байрам отмечается три дня и считается семейным праздником, когда надо навещать родственников и прощать друг другу все обиды.«Это праздник добра и мира. В этот день делаются пожертвования сиротам, малоимущим. Я искренне поздравляю всех мусульман региона и желаю им здоровья, благополучия, семейного счастья», - говорит имам Тульской области Ришат Давыдов.









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