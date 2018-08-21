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21.08.2018 12:02 Тульские оружейники представили свою продукцию на выставке «Армия 2018» "Вести-Тула"





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На сегодняшний день в «Армии-2018» планируют принять участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 26 тысяч экспонатов. Из наличия Министерства обороны на уличной площадке КВЦ «Патриот» спланировано к показу 295 единиц вооружений, военной и специальной техники.



Среди них на «Армии-2018» будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» разработки Тульского КБ приборостроения. Что еще поразит воображение нашей съемочной группы мы планируем рассказать в нашем вечернем эфире.







«Армия 2018» - выставка и международный военно-технический форум открывается сегодня в городке Кубинка Московской области в парке «Патриот». Основной целью его проведения является создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства.На сегодняшний день в «Армии-2018» планируют принять участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 26 тысяч экспонатов. Из наличия Министерства обороны на уличной площадке КВЦ «Патриот» спланировано к показу 295 единиц вооружений, военной и специальной техники.Среди них на «Армии-2018» будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» разработки Тульского КБ приборостроения. Что еще поразит воображение нашей съемочной группы мы планируем рассказать в нашем вечернем эфире.

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