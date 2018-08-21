НОВОСТИ | Общество







21.08.2018 11:47 В Туле продолжается проверка санитарного состояния улиц "Вести-Тула"





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По-прежнему актуально неисполнение Правил благоустройства, в части устранения мусора. В сфере контроля за распространением наружной рекламы проверен 131 хозяйствующий субъект, выявлено 30 нарушений. Продолжается демонтаж рекламных конструкций с улиц города.





Проверка санитарного состояния улиц продолжается в областном центре. На этот раз речь о 119-ти, на которых были выявлены 13 несанкционированных свалок. Проверено состояние и содержание 190 контейнерных площадок, на 37 также выявлены нарушения. 35 требований исполнено в срок, составлено два протокола.По-прежнему актуально неисполнение Правил благоустройства, в части устранения мусора. В сфере контроля за распространением наружной рекламы проверен 131 хозяйствующий субъект, выявлено 30 нарушений. Продолжается демонтаж рекламных конструкций с улиц города.

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