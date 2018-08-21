|
|
|
|21.08.2018 11:41 В Туле пройдет общегородской субботник
|"Вести-Тула"
25 августа в Туле пройдет общегородской субботник, в котором будут участвовать сотрудники администрации города Тулы, образовательных организаций, неравнодушные жители, а также организации-партнеры, осуществляющие шефскую помощь детским садам и школам.
Последние планируют помочь подготовить к новому учебному году пришкольные территории: покрасить бордюры, провести посадку деревьев, обустройство и ремонт плоскостных спортивных сооружений, вывезти хозяйственный мусор.
|
|