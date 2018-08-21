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21.08.2018 11:30 В Тульской области на одного безработного приходится 5 вакансий София Гафарова





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Составила бизнес-план, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и воспользовалась возможностью участвовать в программе содействия занятости населения Тульской области. Получив субсидию почти в 117 тысяч рублей, удалось оплатить аренду помещения в центре города и купить оборудование и мебель. «Благодаря этому я смогла увеличить объем пошива. У меня стало больше клиентов, и соответственно увеличилась выручка», - говорит Анастасия Савенкова. Сейчас в планах расширить перечень услуг ателье. Для этого закуплена машинка для компьютерной вышивки.



Более 350 жителей области заинтересовались возможностью с помощью государства начать свое дело, около 80-ти уже имеют свой бизнес. Что еще позволяет программа, это пройти переобучение для получения работы. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…на сегодняшний день регион является лидером в ЦФО по переобучению».



На тысячу меньше, чем в прошлом году стало безработных в Тульской области. А уровень безработицы ниже, чем за предыдущие три года. По-прежнему высок спрос у работодателей. Так на одного безработного приходится по 5 вакансий. Сегодня порядка 22 тысяч вакансий - это рабочие специальности.



Актуальным стал вопрос занятости пожилого населения. Губернатор Алексей Дюмин поручил, «…взять под личный контроль вопрос обеспечения занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Эту работу начать с работодателей. Убрать в полной мере запрет на ограничение трудовых прав граждан по возрастному критерию».



На чем еще заострил внимание губернатор, так это не упускать молодые кадры. Сейчас достаточно много выпускников вузов до сих пор в поисках работы.



Из снабженца в бизнес-леди. Так в декрете Анастасия решила кардинально поменять род деятельности и попробовать работать на себя. А поскольку шить одежду было давним увлечением, то выбор пал на открытие своего ателье.Составила бизнес-план, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и воспользовалась возможностью участвовать в программе содействия занятости населения Тульской области. Получив субсидию почти в 117 тысяч рублей, удалось оплатить аренду помещения в центре города и купить оборудование и мебель. «Благодаря этому я смогла увеличить объем пошива. У меня стало больше клиентов, и соответственно увеличилась выручка», - говорит Анастасия Савенкова. Сейчас в планах расширить перечень услуг ателье. Для этого закуплена машинка для компьютерной вышивки.Более 350 жителей области заинтересовались возможностью с помощью государства начать свое дело, около 80-ти уже имеют свой бизнес. Что еще позволяет программа, это пройти переобучение для получения работы. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…на сегодняшний день регион является лидером в ЦФО по переобучению».На тысячу меньше, чем в прошлом году стало безработных в Тульской области. А уровень безработицы ниже, чем за предыдущие три года. По-прежнему высок спрос у работодателей. Так на одного безработного приходится по 5 вакансий. Сегодня порядка 22 тысяч вакансий - это рабочие специальности.Актуальным стал вопрос занятости пожилого населения. Губернатор Алексей Дюмин поручил, «…взять под личный контроль вопрос обеспечения занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Эту работу начать с работодателей. Убрать в полной мере запрет на ограничение трудовых прав граждан по возрастному критерию».На чем еще заострил внимание губернатор, так это не упускать молодые кадры. Сейчас достаточно много выпускников вузов до сих пор в поисках работы.









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