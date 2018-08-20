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20.08.2018 19:16 В Туле стартовал слет старшеклассников и студентов "Вести-Тула"





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Во время трехдневной сессии ребята будут развивать базовые навыки проектной деятельности, формировать команды единомышленников. «Для кого-то это может стать основой будущей профессии. – Говорит тренер команды «Кадры будущего для регионов» Юрий Юрманов. – Здесь каждый может создать команду, найти друзей, единомышленников и при поддержке со стороны правительства реализовать большие проекты.



Стратегическая инициатива направлена на школьников от 14 до 17 лет и студентов-наставников. Список участников слета был сформирован по результатам открытого набора на федеральном портале «Одаренные дети». Ребята написали 5 тысяч эссе, 2 тысячи из которых прошли отбор для участия в проекте.



Сегодня в областном центре в рамках реализации в Тульской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» стартовал слет старшеклассников и студентов. Для молодежи это реальная возможность определить и реализовать проекты, направленные на улучшение жизни в регионе, касающиеся экологии, экономики и промышленности.Во время трехдневной сессии ребята будут развивать базовые навыки проектной деятельности, формировать команды единомышленников. «Для кого-то это может стать основой будущей профессии. – Говорит тренер команды «Кадры будущего для регионов» Юрий Юрманов. – Здесь каждый может создать команду, найти друзей, единомышленников и при поддержке со стороны правительства реализовать большие проекты.Стратегическая инициатива направлена на школьников от 14 до 17 лет и студентов-наставников. Список участников слета был сформирован по результатам открытого набора на федеральном портале «Одаренные дети». Ребята написали 5 тысяч эссе, 2 тысячи из которых прошли отбор для участия в проекте.











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