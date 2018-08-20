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НОВОСТИ | Общество



20.08.2018 18:57 9 сентября в регионе пройдут выборы
"Вести-Тула"



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Сегодня губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым, приступившим к исполнению обязанностей руководителя облизбиркома 18 июня.

Глава региона поблагодарил председателя комиссии за оперативное включение в работу накануне избирательной кампании в муниципалитетах. Тот, в свою очередь, сообщил, что на данный момент закончилась процедура выдвижения и регистрации кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Как сообщил Павел Веселов, «…выборы пройдут по 168 мажоритарным округам. Будет замещено 732 депутатских мандата. В выборах задействовано 19 территориальных избирательных комиссий и 592 участковых. Общее число избирателей региона, которых затронут предстоящие выборы, составляет более 42% от общего числа избирателей».

Губернатор акцентировал внимание на том, что в этом году на территории региона будут открыты избирательные участки по выборам Мэра Москвы. Алексей Дюмин отметил, что организация этого процесса также должна быть организована на самом высоком уровне.

«Нужно приложить все усилия, чтобы муниципальные выборы в нашем регионе прошли законно и открыто, и их результаты были максимально достоверны», - подытожил Алексей Дюмин.














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