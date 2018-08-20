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20.08.2018 18:41 В Плавском районе обнаружили тело новорожденного "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Анна Киреечева, «…по предварительным данным мужчина пришел к себе домой, и обнаружили в ванной комнате полиэтиленовый сверток, в котором был младенец. Этот сверток он вынес из дома и оставил в сарае. Предположительно в этот же день женщина самостоятельно родила данного младенца без медицинской помощи и не смогла остановить кровотечение. Мужчина вызвал ей скорую помощь, которая доставила женщину в тяжелом состоянии в медицинское учреждение».



В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, причина его смерти.

В Плавске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка по признакам состава преступления - убийство матерью. Трагедия произошла вечером 16 августа в одном из домов деревни Долматово.Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Анна Киреечева, «…по предварительным данным мужчина пришел к себе домой, и обнаружили в ванной комнате полиэтиленовый сверток, в котором был младенец. Этот сверток он вынес из дома и оставил в сарае. Предположительно в этот же день женщина самостоятельно родила данного младенца без медицинской помощи и не смогла остановить кровотечение. Мужчина вызвал ей скорую помощь, которая доставила женщину в тяжелом состоянии в медицинское учреждение».В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, причина его смерти.









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