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20.08.2018 17:11 Тульская область становится более спортивной "Вести-Тула"





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«Еще 5 лет назад в Тульской области физкультурой и спортом были охвачены менее 30% населения. Сейчас этот показатель приближается к 36%. Планируется к 2024 году довести эту цифру до 54%. Это будет достигнуто, как за счет более активного приобщения людей к занятиям спортом, так и за счет строительство спортивной инфраструктуры. Губернатор региона Алексей Дюмин проводит огромную работу по привлечению инвесторов, готовых вкладывать деньги в строительство спортивных объектов. Все это дает результаты. Так, если говорить о спорте высших достижений, то 86 тульских спортсменов входят в состав российских сборных», - говорит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

Следует признать, что наш регион становится все более спортивным, получают поддержку и развитие всё большее количество видов спорта. В немалой степени этому способствует и современная инфраструктура. Количество спортивных объектов растет. И это еще не предел.«Еще 5 лет назад в Тульской области физкультурой и спортом были охвачены менее 30% населения. Сейчас этот показатель приближается к 36%. Планируется к 2024 году довести эту цифру до 54%. Это будет достигнуто, как за счет более активного приобщения людей к занятиям спортом, так и за счет строительство спортивной инфраструктуры. Губернатор региона Алексей Дюмин проводит огромную работу по привлечению инвесторов, готовых вкладывать деньги в строительство спортивных объектов. Все это дает результаты. Так, если говорить о спорте высших достижений, то 86 тульских спортсменов входят в состав российских сборных», - говорит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.









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