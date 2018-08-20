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НОВОСТИ | Общество



20.08.2018 16:13 Корреспондент тульских «Вестей» испытала на себе марафонскую трассу
Анастасия Октябрьская



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1700 взрослых и 240 детей решили начать воскресное утро с пробежки в Белоусовском парке. Большинство с тульским марафоном знакомы вот уже три года. Но организаторы не перестают удивлять. В прошлом году марафон впервые вышел в город. В этом – добавились новые дистанции.

«У нас добавились новые забеги. Это детский забег 300 м, детский забег 600 м, а также забег фанран для самых маленьких детишек, которым только-только исполнилось 3 годика. Кроме того у нас добавился забег безграничных возможностей», - рассказывает генеральный директор серии «Тульский марафон» Александр Россихин.

Масштабнее, шире, круче. На этот раз тульский марафон «Щит и меч» стал одним из этапов проекта «Бегом по Золотому кольцу». И это ещё один шаг к присоединению города оружейников к легендарному туристическому маршруту. «Здесь сегодня зарегистрировалось около 2 тысяч участников. По опыту на каждого участника 2 члена семьи, приезжают с детьми. Это на 2,3,4 дня примерно 5 тысяч человек, которые приезжают в Тулу и которые, конечно, в рамках развития туризма свою какую-то помощь окажут», - отметил Геннадий Дюмин.

Небольшая разминка и массовый старт для тех, кто бежит 10 километров, полумарафон – 21 километр и 100 метров, и марафон – 42 километра 200 метров. Попали в беговую «зависимость» и тульские «Вести». Вот уже второй год подряд мы в числе участников забегов серии «Тульского марафона». На этот раз решили замахнуться на полумарафонскую дистанцию.

По уже сложившейся традиции трасса «Тульского марафона» вышла в город. Из тенистых аллей Белоусовского парка на улицу Первомайскую, вверх до Фридриха Энгельса. Затем по Дмитрия Ульянова до входа в парк со стороны плотины. Единая трасса для дистанций в 10 километров, полумарафонских и марафонских. Разница в количестве кругов. На протяжении всей трассы были установлены информационные таблички, чтобы понимать, сколько ты уже пробежал, а сколько только предстоит. Музыканты, волонтёры, коллеги по беговому цеху. Все воедино поддерживали каждого участника забега. С жарой и летним зноем помогали справиться влажные губки и вода.

Александр Россихин и Илья Конов – люди, которые открыли совершенно новый уровень спортивных соревнований в нашей области. И 8 сентября этим же составом мы откроем новую тульскую набережную.


















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