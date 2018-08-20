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20.08.2018 15:54 В Туле готовятся ко Дню города "Вести-Тула"





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«Выполнены работы по мойке и окраске мостов и путепроводов. Всего запланировано 25 объектов. Работы по окраске выполнены на 14 объектах. Также выполнены работы по мойке и окраске бортовых камней», - рассказала Татьяна Матвеева.



В Туле уже полным ходом идет подготовка ко дню города, который в этом году состоится 8 сентября. О проводимой работе сегодня на еженедельном оперативном совещании сообщила начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.«Выполнены работы по мойке и окраске мостов и путепроводов. Всего запланировано 25 объектов. Работы по окраске выполнены на 14 объектах. Также выполнены работы по мойке и окраске бортовых камней», - рассказала Татьяна Матвеева.









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