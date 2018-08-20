НОВОСТИ | Общество







20.08.2018 15:11 Испытания модернизированного «Панциря» проведут до конца 2019 года "Вести-Тула"





| фото |



Созданный тульскими оборонщиками «Панцирь-С1», предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.



Он может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз. «Панцирь» несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.







Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» планируется провести до конца 2019 года. Кроме того, до конца этого года пройдут испытания ракеты для этого комплекса.Созданный тульскими оборонщиками «Панцирь-С1», предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.Он может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз. «Панцирь» несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Читать @gtrktula

















