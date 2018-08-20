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20.08.2018 14:58 Тульский «Арсенал» потерпел крупное поражение Александр Конов





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Уже на 10-ой минуте счёт открыл Абель Эрнандес. В середине второго тайма «Арсенал» остался вдесятером - за игру рукой прямую красную карточку получил Гиа Григалава. В оставшееся до финального свистка время «армейцы» ещё дважды поразили ворота Михаила Левашова - отличились Кристиан Бистрович и Фёдор Чалов. В активе «канониров» осталось 4 очка.



В турнирной таблице наша команда теперь 10-ая. В пятницу, 24-го августа, «Арсенал» на своём поле примет соперников из футбольного клуба «Ростов». Начало матча - в 19-30.







Футболисты тульского «Арсенала» потерпели крупное поражение в матче 4-го тура чемпионата российской Премьер-лиги. В столице подопечные Олега Кононова уступили 0:3 ЦСКА.Уже на 10-ой минуте счёт открыл Абель Эрнандес. В середине второго тайма «Арсенал» остался вдесятером - за игру рукой прямую красную карточку получил Гиа Григалава. В оставшееся до финального свистка время «армейцы» ещё дважды поразили ворота Михаила Левашова - отличились Кристиан Бистрович и Фёдор Чалов. В активе «канониров» осталось 4 очка.В турнирной таблице наша команда теперь 10-ая. В пятницу, 24-го августа, «Арсенал» на своём поле примет соперников из футбольного клуба «Ростов». Начало матча - в 19-30.

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