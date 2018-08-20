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20.08.2018 14:31 В одном из округов Тулы введен карантин по бешенству "Вести-Тула"





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На время действия карантина, а это ориентировочно два месяца, - запрещается отлавливать диких животных, организовывать различные выставки собак и кошек на неблагополучной территории, вывозить животных на другие территории.





В части Пролетарского округа Тулы введен карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия введены на территории Епифанского шоссе, улицах Кутузова, Металлургов, Бежковской, а также примыкающих и пересекающих их улиц. Согласно документу, очаг бешенства обнаружен на участке площадью 80 кв. м, прилегающем к гаражу на улице Высокой, 39-а.На время действия карантина, а это ориентировочно два месяца, - запрещается отлавливать диких животных, организовывать различные выставки собак и кошек на неблагополучной территории, вывозить животных на другие территории.

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