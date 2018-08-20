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НОВОСТИ | Общество



20.08.2018 19:55 «Ростелеком» в Туле предложил новый формат обслуживания клиентов
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Туле новый центр продаж и обслуживания в формате «магазин в магазине». Он предполагает размещение представительства провайдера в крупном торговом центре или супермаркете. Теперь абоненты «Ростелекома» могут совместить поход за покупками с посещением центра продаж провайдера. Посетители нового центра продаж могут протестировать услуги «Ростелекома», приобрести оборудование, подключить цифровые услуги связи.

Специалисты компании грамотно расскажут о сервисах «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», про мобильную связь от «Ростелекома» а также помогут подобрать компоненты для системы «Умный дом». В зоне тестирования можно освоить управление «Интерактивным ТВ»: воспользоваться паузой или записью эфира, ознакомиться с коллекцией фильмов в «Видеопрокате», опробовать «Караоке» и др.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Темп жизни современного человека растет с каждым днем. Понимая это, мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия получения услуг, помочь им сэкономить время. Офис «Ростелекома» в торговом центре максимально доступен. Он работает без выходных дней и перерыва на обед. По пути за покупками удобно «здесь и сейчас» решить любой телекоммуникационный вопрос: от тестирования сервиса до подключения услуги и приобретения оборудования».

Посетителям нового центра «Ростелекома» доступны и дополнительные сервисы: получение и перевод денег по системе «Золотая корона», погашение кредитов, покупка авиабилетов, страхование и даже выдача заказов из интернет-магазинов.

Чтобы сберечь время абонентов, подключение услуг «Ростелекома» происходит «под ключ». Клиенту не надо дополнительно искать оборудование – всё необходимое предоставит провайдер. Достаточно заказать услугу, и специалист компании доставит нужные устройства в день инсталляции: высокоскоростной WiFi-роутер, ТВ-приставку или цифровой домашний телефон.

Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы»:
«В наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны популярных брендов и многое другое. Причём, можно на месте оформить рассрочку на абонентское оборудование. Как мультисервисный провайдер нового поколения, «Ростелеком» создаёт в новых точках «центры входа» в пространство цифровых услуг. Это даже символично: предлагать тысячи сервисов рядом с магазинами, где тысячи товаров».

Новый центр продаж «Ростелекома» в Туле работает ежедневно без выходных в торгово-развлекательном центре «Макси» на ул. Пролетарская, д. 2, открыт с 10:00 до 21:00.
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