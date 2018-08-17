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НОВОСТИ | Общество



17.08.2018 19:12 Дюмин посетил областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Кира Черьевская



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Цветы жизни, к которым необходимо вовремя прийти на помощь. Выявить детей, пострадавших от жестокого обращения, и задача не из простых. И над ней работает широкая группа специалистов, начиная от работников образовательных учреждений, администраций и до следственного комитета.

Как рассказала директор ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1» Галина Ковалева, «…работа специалистов направлена на восстановление и стабилизацию психического и эмоционального состояния ребенка. Помимо этого ведется работа и со семьей. Мы делаем все для того, чтобы по возможности ребенок вернулся в семью».

В отношении нерадивых родителей сейчас возбуждено 4 уголовных дела. В случае лишения родительских прав, всё чаще попавшие в центр ребята, обретают новые семьи. Как пример, восьмилетний Даниил. Сегодня он с ребятами выступает перед высокими гостями. Мальчик попал сюда год назад. И сейчас сотрудники центра радуются, что для него нашлась семья. Маленький Серёжа здесь ещё новичок. Концерт смотрел на руках у губернатора.

Социально-реабилитационный центр рассчитан на постоянное пребывание в нём 21 ребёнка в возрасте от 3 до 12 лет. С этими детьми работают специалисты разного профиля. Образовательный процесс в школах, если всё проходит благополучно, не прекращается. С малышами проводятся, в том числе, всевозможные занятия для развития в самом центре.

Уже готовую корзину к яблочному спасу воспитанники центра подарили губернатору. В ответ на это Алексей Дюмин обещал исполнить мечту воспитателей об интерактивном столике для занятий с малышами.

Центр для пострадавших от жестокого обращения детей – новый, хоть и временный, но дом, уютный и полный заботы, тепла внутри, но уже требующий ремонта. Капитальный - в планах провести в 21-ом году. Уже в следующем – начнётся благоустройство территории, включая асфальтовое покрытие. «Я дам поручение, чтобы кроме запланированных работ, была сделана хорошая площадка с резиновым покрытием», - сказал Алексей Дюмин.

Современные комфортные условия и доброе отношение работников центра, конечно же, помогут пострадавшим детям взглянуть на мир по-новому.














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