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17.08.2018 18:53 В ТулГУ оборудуют плац "Вести-Тула"





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К сожалению, за годы, что кафедра не функционировала, в негодность пришло асфальтовое покрытие плаца. Финансирование работ по его ремонту взял на себя партнёр университета – ПАО «Тульский оружейный завод». В результате - проведён капитальный ремонт плаца.



Общая площадь выполненных работ — более 2,7 тыс. кв. метров. В настоящее время завершаются работы по нанесению разметки на обновлённом плацу, так что студенты, обучающиеся на военной кафедре, в наступающем учебном году смогут отрабатывать строевую выучку на полностью новом плацу.





На военной кафедре Тульского государственного университета завершаются работы по оборудованию плаца. Напомним, 8 февраля 2018 года в ТулГУ возобновила работу военная кафедра.К сожалению, за годы, что кафедра не функционировала, в негодность пришло асфальтовое покрытие плаца. Финансирование работ по его ремонту взял на себя партнёр университета – ПАО «Тульский оружейный завод». В результате - проведён капитальный ремонт плаца.Общая площадь выполненных работ — более 2,7 тыс. кв. метров. В настоящее время завершаются работы по нанесению разметки на обновлённом плацу, так что студенты, обучающиеся на военной кафедре, в наступающем учебном году смогут отрабатывать строевую выучку на полностью новом плацу.

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