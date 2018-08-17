НОВОСТИ | Общество







17.08.2018 18:43 Алексей Дюмин пообщался с туляками по телефону "Вести-Тула"





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Обращения в основном касались вечно проблемной коммунальной темы – водоснабжения и водоотведения. Звонили как из оружейной столицы, так и из области. Масштабы проблем у всех разные. Но не обошлось и без доли иронии.



Всего с начала года таких звонков на телефон доверия губернатора поступило порядка 43 тысяч. Их них всего 5% зарегистрированы как обращения. Остальные нужды удалось разрешить в ходе телефонного звонка. В основном люди звонят с жалобами на водоснабжение и благоустройство. В последнее время участились звонки на медицинскую тематику.



Как рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, «…совместно с министерством здравоохранения Тульской области было принято решение расширить сервис единый мобильный телефон. Помимо глав администраций, органов исполнительной власти, включили в это направление главных врачей медицинских учреждений. Таким образом, если в ходе телефонного звонка оператор понимает, что у гражданина есть жалоба на работу медицинского учреждения, то он переводит звонок на мобильный телефон главного врача».



Сегодня глава региона в очередной раз посетил контактный центр правительства Тульской области и лично принимал звонки на телефон доверия губернатора. Поделиться своими проблемами напрямую с Алексеем Дюминым смогли десять жителей нашей губернии.Обращения в основном касались вечно проблемной коммунальной темы – водоснабжения и водоотведения. Звонили как из оружейной столицы, так и из области. Масштабы проблем у всех разные. Но не обошлось и без доли иронии.Всего с начала года таких звонков на телефон доверия губернатора поступило порядка 43 тысяч. Их них всего 5% зарегистрированы как обращения. Остальные нужды удалось разрешить в ходе телефонного звонка. В основном люди звонят с жалобами на водоснабжение и благоустройство. В последнее время участились звонки на медицинскую тематику.Как рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, «…совместно с министерством здравоохранения Тульской области было принято решение расширить сервис единый мобильный телефон. Помимо глав администраций, органов исполнительной власти, включили в это направление главных врачей медицинских учреждений. Таким образом, если в ходе телефонного звонка оператор понимает, что у гражданина есть жалоба на работу медицинского учреждения, то он переводит звонок на мобильный телефон главного врача».









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