Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.08.2018 14:01 Специалисты выяснили качество тульского зерна нового урожая
"Вести-Тула"



| фото |
В разгаре жатва, уборка зерновых. Расчеты тульских аграриев на хороший урожай оправдываются. Но на слуху и прогнозы о снижении качества зерна. Оправдываются ли они?

Как рассказала руководитель исследовательского центра ФБУ «Тульский ЦСМ» Татьяна Голуб, «…в лаборатории исследуются зерно практически всех производителей региона. Одним из основных показателей качества зерна является наличие примесей, количество и качество клейковины. В этом году качество зерновых в Тульской области хорошее. Зерно сухое, дозревшее, с высокой натурой и клейковиной».


















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .