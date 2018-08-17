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17.08.2018 14:01 Специалисты выяснили качество тульского зерна нового урожая "Вести-Тула"





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Как рассказала руководитель исследовательского центра ФБУ «Тульский ЦСМ» Татьяна Голуб, «…в лаборатории исследуются зерно практически всех производителей региона. Одним из основных показателей качества зерна является наличие примесей, количество и качество клейковины. В этом году качество зерновых в Тульской области хорошее. Зерно сухое, дозревшее, с высокой натурой и клейковиной».



В разгаре жатва, уборка зерновых. Расчеты тульских аграриев на хороший урожай оправдываются. Но на слуху и прогнозы о снижении качества зерна. Оправдываются ли они?Как рассказала руководитель исследовательского центра ФБУ «Тульский ЦСМ» Татьяна Голуб, «…в лаборатории исследуются зерно практически всех производителей региона. Одним из основных показателей качества зерна является наличие примесей, количество и качество клейковины. В этом году качество зерновых в Тульской области хорошее. Зерно сухое, дозревшее, с высокой натурой и клейковиной».















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