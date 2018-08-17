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17.08.2018 13:31 В Пролетарском округе полностью восстановлено водоснабжение "Вести-Тула"





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Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «…уже в 19.30 были консолидированы все силы «Тулгорводоканала» и администрации города. В 5.30 утра 17 августа авария была полностью ликвидирована, и началось заполнение системы. В 7.30 водоснабжение в Пролетарском округе Тулы было восстановлено».



Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено, количественные и качественные показатели в пределах нормы. Напомним, накануне произошел порыв на участке водовода диаметром 1000 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Анишино из-за ветхости сетей. Одновременно с началом ремонтных работ был обеспечен подвоз питьевой воды для нужд жителей.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «…уже в 19.30 были консолидированы все силы «Тулгорводоканала» и администрации города. В 5.30 утра 17 августа авария была полностью ликвидирована, и началось заполнение системы. В 7.30 водоснабжение в Пролетарском округе Тулы было восстановлено».













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