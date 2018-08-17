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НОВОСТИ | Общество



17.08.2018 12:42 Корреспондент тульских «Вестей» узнал, каким должен быть школьный ранец
Виталий Моторин



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В детском магазине неспокойно. Продавцы взволнованы, посетители удивлены. О проверках школьной продукции которую общественные активисты проводят под эгидой уполномоченного по правам ребенка в регионе, здесь узнали только что. Администраторы звонят начальству и вынужденно пропускают проверяющих.

«Товары для детей должны быть сделаны из качественных, натуральных материалов, безопасных для здоровья ребенка», - говорит активист «Молодой гвардии» Владислав Королев.

Ручки, карандаши, тетради, ластики, и пеналы. Закупаться к школе сейчас вовсе не проблема. Всего этого на полках супермаркетов в избытке. Но, оказывается, подходит для детей далеко не всё. Любая продукция, которую будет использовать ребенок, по требованиям Роспотребнадзора должна соответствовать химическим, биологическим, механическим и иным критериям безопасности.

Эксперты уверяют, что испортить здоровье ребенку школьного возраста весьма просто. Для этого нужно всего-навсего выбрать плохой школьный рюкзак. В условиях, когда в магазинах и на рынках этих главных атрибутов школьной жизни десятки и даже сотни, крайне важно обращать на них особое внимание. «Я точно знаю, что должны быть широкие лямки и мягкая спинка», - говорит мама первоклассника Елена Еремичева.

Во многом Елена права. Она поведет сына в первый класс, и именно родителям первоклашек сложнее всего сориентироваться в магазинах. Что-то о том, каким должен быть портфель многие знают из интернета. О полном списке список критериев рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Мамонтова. По ее словам, «…длина ранцев должна быть 30-36 см, высота передней стенки 22-26 см, ширина 6-10 см, ширина плечевого ремня в верхней части 3,5-4 см».

Вес ранца школьника начальных классов, без содержимого не должен превышать 600-700 граммов, старшеклассникам нужно уложиться в килограмм. Понятно, что взвешивать и проверять на соответствие продукцию в магазине покупатели не станут. Поэтому важна маркировка и этикетки. За тем, чтобы они присутствовали, были читаемы и верно составлены, в Туле также намерены проследить активисты. Что же до формы, школьной формы, то здесь действует правило натуральных материалов, например лен, хлопок, шерсть.















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