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17.08.2018 12:42 Корреспондент тульских «Вестей» узнал, каким должен быть школьный ранец Виталий Моторин





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«Товары для детей должны быть сделаны из качественных, натуральных материалов, безопасных для здоровья ребенка», - говорит активист «Молодой гвардии» Владислав Королев.



Ручки, карандаши, тетради, ластики, и пеналы. Закупаться к школе сейчас вовсе не проблема. Всего этого на полках супермаркетов в избытке. Но, оказывается, подходит для детей далеко не всё. Любая продукция, которую будет использовать ребенок, по требованиям Роспотребнадзора должна соответствовать химическим, биологическим, механическим и иным критериям безопасности.



Эксперты уверяют, что испортить здоровье ребенку школьного возраста весьма просто. Для этого нужно всего-навсего выбрать плохой школьный рюкзак. В условиях, когда в магазинах и на рынках этих главных атрибутов школьной жизни десятки и даже сотни, крайне важно обращать на них особое внимание. «Я точно знаю, что должны быть широкие лямки и мягкая спинка», - говорит мама первоклассника Елена Еремичева.



Во многом Елена права. Она поведет сына в первый класс, и именно родителям первоклашек сложнее всего сориентироваться в магазинах. Что-то о том, каким должен быть портфель многие знают из интернета. О полном списке список критериев рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Мамонтова. По ее словам, «…длина ранцев должна быть 30-36 см, высота передней стенки 22-26 см, ширина 6-10 см, ширина плечевого ремня в верхней части 3,5-4 см».



Вес ранца школьника начальных классов, без содержимого не должен превышать 600-700 граммов, старшеклассникам нужно уложиться в килограмм. Понятно, что взвешивать и проверять на соответствие продукцию в магазине покупатели не станут. Поэтому важна маркировка и этикетки. За тем, чтобы они присутствовали, были читаемы и верно составлены, в Туле также намерены проследить активисты. Что же до формы, школьной формы, то здесь действует правило натуральных материалов, например лен, хлопок, шерсть.



В детском магазине неспокойно. Продавцы взволнованы, посетители удивлены. О проверках школьной продукции которую общественные активисты проводят под эгидой уполномоченного по правам ребенка в регионе, здесь узнали только что. Администраторы звонят начальству и вынужденно пропускают проверяющих.«Товары для детей должны быть сделаны из качественных, натуральных материалов, безопасных для здоровья ребенка», - говорит активист «Молодой гвардии» Владислав Королев.Ручки, карандаши, тетради, ластики, и пеналы. Закупаться к школе сейчас вовсе не проблема. Всего этого на полках супермаркетов в избытке. Но, оказывается, подходит для детей далеко не всё. Любая продукция, которую будет использовать ребенок, по требованиям Роспотребнадзора должна соответствовать химическим, биологическим, механическим и иным критериям безопасности.Эксперты уверяют, что испортить здоровье ребенку школьного возраста весьма просто. Для этого нужно всего-навсего выбрать плохой школьный рюкзак. В условиях, когда в магазинах и на рынках этих главных атрибутов школьной жизни десятки и даже сотни, крайне важно обращать на них особое внимание. «Я точно знаю, что должны быть широкие лямки и мягкая спинка», - говорит мама первоклассника Елена Еремичева.Во многом Елена права. Она поведет сына в первый класс, и именно родителям первоклашек сложнее всего сориентироваться в магазинах. Что-то о том, каким должен быть портфель многие знают из интернета. О полном списке список критериев рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Мамонтова. По ее словам, «…длина ранцев должна быть 30-36 см, высота передней стенки 22-26 см, ширина 6-10 см, ширина плечевого ремня в верхней части 3,5-4 см».Вес ранца школьника начальных классов, без содержимого не должен превышать 600-700 граммов, старшеклассникам нужно уложиться в килограмм. Понятно, что взвешивать и проверять на соответствие продукцию в магазине покупатели не станут. Поэтому важна маркировка и этикетки. За тем, чтобы они присутствовали, были читаемы и верно составлены, в Туле также намерены проследить активисты. Что же до формы, школьной формы, то здесь действует правило натуральных материалов, например лен, хлопок, шерсть.









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