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НОВОСТИ | Общество



17.08.2018 12:15 В этом году в многоквартирных домах региона заменят 102 лифта
София Гафарова



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С пристрастием расспрашивает о возможностях нового лифта старшая по дому Жана Губарь. Старый многие годы был настоящей головной болью для жильцов. Шумный и ненадежный. Ломался каждую неделю. И пешком подняться на верхний этаж - это было полбеды.

По региональной программе замены лифтового оборудования уже в первом подъезде 25 дома по улице Новомосковской появился обновленный лифт. Пользоваться им пока нельзя, впереди проверочные работы и приемка. В среднем на замену одного лифта уходит 2,5 месяца. Но после многолетних ожиданий для жителей это вполне терпимо. Тем более, что ремонт капитальный. Ведь длома 70-х годов в системе лифтового оборудования только латали дыры.

«Две стадии капитального ремонта – замена лифтовой кабины и замена направляющих. После обследования многоквартирных домов Тульской области было принято решение поменять все направляющие, чтобы это был комплексный ремонт», - рассказывает генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов.

В этом году 102 новых лифта появится в 34 многоквартирных домах Тулы и Новомосковска. Всего по программе в области планируют заменить 2645 лифтов. Львиную долю средств выделяет регион. Плюс финансирование из муниципального бюджета, Фонда капитального ремонта. 3,7 процента платят жители. В этом доме получилось до 2 тысяч рублей. Первые счастливчики планируют устроить даже торжественный запуск первого лифта.
















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