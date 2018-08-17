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НОВОСТИ | Общество



17.08.2018 11:43 В регионе продолжается ремонт дорог
Анастасия Октябрьская



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Улица Николая Руднева – отличный способ объехать пробку, ну скажем, на проспекте Ленина. Так было раньше. Пока дорожное полотно не пришло в негодность. Ведь больше 40 км/ч по ямам не поедешь. Но скоро, со слов дорожников, ситуация изменится. Быть здесь хорошему асфальтовому покрытию. Дорога на этой улице попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйств Алексей Крыгин, «…ремонт проводится в комплексе. Будут отремонтированы помимо дорожного полотна также и тротуары, которые находятся в ненормативном состоянии. Произведена будет замена бортового дорожного и тротуарного камня. Также будет отремонтировано межрельсовое пространство трамвайных путей.

К слову, рабочих не видно. Но работы в активной фазе. Потому как большая часть их выполняется в ночное время, чтобы не создавать заторов днём. Плитку и старый асфальт уже сняли. Рабочие приступают к фрезерованию. Трудности вызывают канализационные люки. Их на участке от Агеева до Станиславского порядка 75-ти! Из-за этого 17 и 18 августа улицу Николая Руднева перекроют до 17 часов вечера. Жителям придётся мириться с временными неудобствами.

До 1-ого октября по этой улице должны отремонтировать порядка 27 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и чуть больше 4 ысяч тротуарного. Это действительно важная дорожная артерия для города оружейников. Но и куда более отдалённые, пользующиеся гораздо меньшим спросом областные дороги не остаются без внимания. Особое поручение по ремонту дорог из небольших населённых пунктов к муниципальным центрам в преддверии 1-ого сентября дал глава региона Алексей Дюмин. И теперь на день знаний ребята из деревни Алексеевка, что в Кимовском районе, поедут на школьном автобусе с ветерком по только что отремонтированной дороге.

«В этом году у нас запланировано 37 объектов автомобильных дорог регионального значения. Это порядка 190 километров. В настоящее время 5 объектов полностью готовы к сдаче. На 18 объектах продолжаются работы, на 8 - ведутся подготовительные работы. Общий объём выполнения это порядка 40%», - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник Сейчас в министерстве уже готовится план по ремонту на следующий год.

















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