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17.08.2018 11:21 Тульские полицейские пересели на велосипеды Полина Ермолаева





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«Если в какой-либо части парка совершается правонарушение, а пешие наряды находятся в другой его части, то им понадобится гораздо больше времени для прибытия к месту, чем велопатрулю. Патрульные на велосипедах преодолеют это расстояние за считанные минуты, маневрируя среди отдыхающих», - говорит командир отдельного батальона ППС Андрей Оликов.



Полицейские на велосипедах имеют особую экипировку спортивного типа, не сковывающую движений – перчатки и специальную обувь. А их транспортные средства оснащены стетографическими элементами и знаками визуального отличия с надписью «Полиция». Не все полицейские готовы к подобной работе. Перед подобным патрулированием каждый боец прошел спецподготовку.



Первый развод на службу по охране порядка для сотрудников в погонах на велосипедах выдался куда менее нервным, нежели у их коллег с лошадьми. Животные заметно нервничали от скопления журналистов вокруг. Но отныне, там, где конь не пройдет – проедут велополицейские, а это двойной залог спокойствия для отдыхающих!









По дорогам парка уже курсируют авто, конные, пешие, а теперь еще велопатрули. Сотрудники ППС на велосипедах будут блюсти порядок в местах большого скопления людей – там где можно легко маневрировать не теряя оперативности.«Если в какой-либо части парка совершается правонарушение, а пешие наряды находятся в другой его части, то им понадобится гораздо больше времени для прибытия к месту, чем велопатрулю. Патрульные на велосипедах преодолеют это расстояние за считанные минуты, маневрируя среди отдыхающих», - говорит командир отдельного батальона ППС Андрей Оликов.Полицейские на велосипедах имеют особую экипировку спортивного типа, не сковывающую движений – перчатки и специальную обувь. А их транспортные средства оснащены стетографическими элементами и знаками визуального отличия с надписью «Полиция». Не все полицейские готовы к подобной работе. Перед подобным патрулированием каждый боец прошел спецподготовку.Первый развод на службу по охране порядка для сотрудников в погонах на велосипедах выдался куда менее нервным, нежели у их коллег с лошадьми. Животные заметно нервничали от скопления журналистов вокруг. Но отныне, там, где конь не пройдет – проедут велополицейские, а это двойной залог спокойствия для отдыхающих!



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