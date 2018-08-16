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16.08.2018 18:54 Московские музыканты дадут концерт в Тульском кремле Елена Панова





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Симфония и опера зазвучат вот здесь на Соборной площади Тульского кремля. Такого в истории города еще не было. Для симфонического оркестра условия непривычные. Впервые музыканты будут играть под открытым небом. Чтобы качество звука не пострадало, устанавливают серьёзное оборудование. «Прибегнем к помощи звукорежиссеров, будет масса микрофонов», - говорит дирижёр Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.



Вместе с оркестром на сцену выйдут солист Большого театра Константин Сучков, и ведущие исполнители Музыкального театра имени Станиславского – Лилия Гайсина и Карилл Капачинский. По словам председателя АНО «Творческая лаборатория «АльфаМюзик» Артёма Чекина, «…это огромный шаг вперед в развитии культурного уровня Тулы. Подобное мероприятие пройдет впервые. Это стало возможно, благодаря поддержке со стороны министерства культуры РФ и министерства культуры Тульской области ».



Исполнять на открытом воздухе оперу сложно. Но в кремле пространство акустическое. Сцена получается заключенной в кольцо двумя храмами и зданием атриума. Напротив - Успенский собор – не даст звуку разлететься. Вход на концерт свободный. Послушать классику в исполнении профессиональных коллективов и в исторических декорациях кремля могут все желающие.

Всего две недели на репетицию. И симфонический оркестр исполняет произведения, которые раньше в репертуар не входили. В программе концерта на кремлевской площадке фрагменты опер: «Князь Игорь» композитора Бородина, «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Хованщина» и «Борис Годунов» Мусоргского, кантат «Александр Невский» Прокофьева. Подборка историческая, это не случайно, ведь играть предстоит в самом древнем уголке Тулы.Симфония и опера зазвучат вот здесь на Соборной площади Тульского кремля. Такого в истории города еще не было. Для симфонического оркестра условия непривычные. Впервые музыканты будут играть под открытым небом. Чтобы качество звука не пострадало, устанавливают серьёзное оборудование. «Прибегнем к помощи звукорежиссеров, будет масса микрофонов», - говорит дирижёр Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.Вместе с оркестром на сцену выйдут солист Большого театра Константин Сучков, и ведущие исполнители Музыкального театра имени Станиславского – Лилия Гайсина и Карилл Капачинский. По словам председателя АНО «Творческая лаборатория «АльфаМюзик» Артёма Чекина, «…это огромный шаг вперед в развитии культурного уровня Тулы. Подобное мероприятие пройдет впервые. Это стало возможно, благодаря поддержке со стороны министерства культуры РФ и министерства культуры Тульской области ».Исполнять на открытом воздухе оперу сложно. Но в кремле пространство акустическое. Сцена получается заключенной в кольцо двумя храмами и зданием атриума. Напротив - Успенский собор – не даст звуку разлететься. Вход на концерт свободный. Послушать классику в исполнении профессиональных коллективов и в исторических декорациях кремля могут все желающие.









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