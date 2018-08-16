Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Большая вода:
Источник счастливой жизни
В мире животных:
Кот-наркокурьер


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.08.2018 18:34 Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Юлией Шойгу
"Вести-Тула"



| фото |
12 сентября в Туле в рамках реализации пилотного проекта «Научись спасать жизнь» пройдёт день первой помощи. Старт этому всероссийскому проекту, инициатором которого является директор Центра экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юлия Шойгу, был дан в Туле в 2016 году. Идею поддержал губернатор Алексей Дюмин. Сегодня дальнейшие планы по его реализации глава региона обсудил с Юлией Шойгу.

Алексей Дюмин сообщил, что в рамках проекта в регионе заключено 5 межведомственных соглашений. Подготовлено 140 инструкторов, которые обучают слушателей. Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.

Юлия Шойгу поблагодарила губернатора за поддержку проекта и внимание к теме безопасности жизнедеятельности, отметив, что Тульская область активно включилась в реализацию проекта. 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи. Участники проекта – школьники и студенты – смогут изучить основные правила оказания медицинской и психологической помощи людям.

Также Юлия Шойгу сообщила, что по поручению Президента РФ Владимира Путина МЧС России совместно с Министерством образования РФ готовят новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. Одним из важных разделов этой концепции станет оказание первой помощи пострадавшим.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .