НОВОСТИ | Общество







16.08.2018 18:34 Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Юлией Шойгу "Вести-Тула"





| фото |



Алексей Дюмин сообщил, что в рамках проекта в регионе заключено 5 межведомственных соглашений. Подготовлено 140 инструкторов, которые обучают слушателей. Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.



Юлия Шойгу поблагодарила губернатора за поддержку проекта и внимание к теме безопасности жизнедеятельности, отметив, что Тульская область активно включилась в реализацию проекта. 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи. Участники проекта – школьники и студенты – смогут изучить основные правила оказания медицинской и психологической помощи людям.



Также Юлия Шойгу сообщила, что по поручению Президента РФ Владимира Путина МЧС России совместно с Министерством образования РФ готовят новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. Одним из важных разделов этой концепции станет оказание первой помощи пострадавшим.



12 сентября в Туле в рамках реализации пилотного проекта «Научись спасать жизнь» пройдёт день первой помощи. Старт этому всероссийскому проекту, инициатором которого является директор Центра экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юлия Шойгу, был дан в Туле в 2016 году. Идею поддержал губернатор Алексей Дюмин. Сегодня дальнейшие планы по его реализации глава региона обсудил с Юлией Шойгу.Алексей Дюмин сообщил, что в рамках проекта в регионе заключено 5 межведомственных соглашений. Подготовлено 140 инструкторов, которые обучают слушателей. Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.Юлия Шойгу поблагодарила губернатора за поддержку проекта и внимание к теме безопасности жизнедеятельности, отметив, что Тульская область активно включилась в реализацию проекта. 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи. Участники проекта – школьники и студенты – смогут изучить основные правила оказания медицинской и психологической помощи людям.Также Юлия Шойгу сообщила, что по поручению Президента РФ Владимира Путина МЧС России совместно с Министерством образования РФ готовят новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. Одним из важных разделов этой концепции станет оказание первой помощи пострадавшим.









Читать @gtrktula

















