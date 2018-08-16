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16.08.2018 16:34 В Узловой ремонтируют отделение здорового ребёнка "Вести-Тула"





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Как рассказала директора фонда «Перспектива» Юлия Федосеева, «…проводится ремонт всего здания. Осталось отремонтировать только стены. Отопление, освещение уже переделано и заменено».



«Это наш первый опыт. Здесь будет сосредоточены все диагностические исследования, будут работать специалисты, будет организована прививочная работа. То есть, будет сделано все для того, чтобы профилактическое посещение не пересекалось с посещением врачей по поводу заболеваний», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.

В Узловой подходит к концу ремонт отделения здорового ребёнка. Работы ведутся в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Они должны завершиться до конца августа. Сейчас идёт отделка помещений. Ремонт оплачивает фонд «Перспектива».Как рассказала директора фонда «Перспектива» Юлия Федосеева, «…проводится ремонт всего здания. Осталось отремонтировать только стены. Отопление, освещение уже переделано и заменено».«Это наш первый опыт. Здесь будет сосредоточены все диагностические исследования, будут работать специалисты, будет организована прививочная работа. То есть, будет сделано все для того, чтобы профилактическое посещение не пересекалось с посещением врачей по поводу заболеваний», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.











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