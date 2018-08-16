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16.08.2018 16:16 Тульские росгвардейцы вернулись с Северного Кавказа "Вести-Тула"





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Как рассказал временно исполняющий обязанности командира ОМОН Росгвардии по Тульской области Сергей Проманенко, «…в результате выполненных служебно-боевых задач по обеспечению законности и правопорядка в Северо-Кавказском регионе, задержано шесть лиц подозреваемых в совершении преступлений. Изъято огнестрельное оружие, а также взрывчатые и наркотические вещества».



Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области вернулись из командировки на Северный Кавказ. После краткосрочного отпуска росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.Как рассказал временно исполняющий обязанности командира ОМОН Росгвардии по Тульской области Сергей Проманенко, «…в результате выполненных служебно-боевых задач по обеспечению законности и правопорядка в Северо-Кавказском регионе, задержано шесть лиц подозреваемых в совершении преступлений. Изъято огнестрельное оружие, а также взрывчатые и наркотические вещества».





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