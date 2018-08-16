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16.08.2018 13:27 Туляки выберут общественные пространства для благоустройства Полина Ермолаева





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По словам председателя комиссии по отбору дворовых территорий и мест общего пользования Татьяны Кожуховой, «…каждый двор прошел обследование, чтобы выяснить какие элементы требуется заменить, нужно ли проводить асфальтирование. В результате каждая дворовая территория получила оценку и была поставлена в очередь. С этой очередью можно ознакомиться на сайте администрации Тулы».



Пожелания у всех дворов приблизительно одинаковые - создать уют, оборудовать пространство для отдыха жителей всех возрастов. Можно сказать, что в последнее время люди стали дисциплинированнее и аккуратнее. Выводы были единодушны – совместными усилиями современная городская среда обретает привлекательные формы!

Ни снег, ни дождь не помешают инициативным гражданам отстоять свой двор! Последний отборочный день комиссия провела в Советском районе, где ее участники периодически раскрывали зонты. На вход в программу было подано 294 заявки – 247 прошли конкурсный отбор! И активность жителей в конечном итоге стала одним из определяющих моментов для вынесения решения. Но далеко не единственным.По словам председателя комиссии по отбору дворовых территорий и мест общего пользования Татьяны Кожуховой, «…каждый двор прошел обследование, чтобы выяснить какие элементы требуется заменить, нужно ли проводить асфальтирование. В результате каждая дворовая территория получила оценку и была поставлена в очередь. С этой очередью можно ознакомиться на сайте администрации Тулы».Пожелания у всех дворов приблизительно одинаковые - создать уют, оборудовать пространство для отдыха жителей всех возрастов. Можно сказать, что в последнее время люди стали дисциплинированнее и аккуратнее. Выводы были единодушны – совместными усилиями современная городская среда обретает привлекательные формы!













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