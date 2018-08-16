НОВОСТИ | Общество







16.08.2018 13:13 В регионе детей будут перевозить 289 школьных автобусов "Вести-Тула"





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Каждый школьник области обеспечен бесплатными учебниками и учебными пособиями. Сто процентов школ имеют доступ к интернету. Закуплено необходимое оборудование. В том числе «Цифровые лаборатории» для кабинетов физики, биологии и химии.





В предстоящем учебном году для организованной перевозки детей будут использоваться 289 школьных автобусов, должным образом оснащенных. 84% школьников будут получать одноразовое, а без малого 50% двухразовое горячее питание.Каждый школьник области обеспечен бесплатными учебниками и учебными пособиями. Сто процентов школ имеют доступ к интернету. Закуплено необходимое оборудование. В том числе «Цифровые лаборатории» для кабинетов физики, биологии и химии.

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