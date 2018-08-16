НОВОСТИ | Общество







16.08.2018 13:00 Сотрудники Роспотребнадзора выяснят качество детских товаров "Вести-Тула"





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По 3 сентября включительно с 9 до 16-ти часов по будням и до 15 часов в выходные и праздничные дни, родители и все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов по телефонам управления и его территориальных отделов: 8 (4872) З7-39-71, 37-39-01, 55-55-50, 31-28-79.





В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тульской области открыло «горячую линию» по вопросам, связанным с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания.По 3 сентября включительно с 9 до 16-ти часов по будням и до 15 часов в выходные и праздничные дни, родители и все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов по телефонам управления и его территориальных отделов: 8 (4872) З7-39-71, 37-39-01, 55-55-50, 31-28-79.

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