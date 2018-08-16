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16.08.2018 12:46 В тульском парке поселился беркут "Вести-Тула"





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Он прибыл к нам после того, как его с поврежденным крылом нашли охотники. С октября прошлого года хищника выхаживали работники зооуголка. Сейчас птица во всей красе встречает гостей парка в новых апартаментах, которым, кстати могут позавидовать многие крылатые и мохнатые соседи по вольерам. Избирателен, новый житель и в своем рационе.



Как рассказал зоотехник ГУ «Тульские парки» Арсений Помаскин, «…в естественных условиях беркуты охотятся на среднего размера дичь: зайцев, сурков, бобров, гусей, змей. У нас беркут предпочитает есть говяжье сердце, куриные шейки и цыплят».



В зооуголке Белоусовского парка поселилась одна из самых крупных хищных птиц – беркут по имени Куруш. Ему пока только два года. Взрослые особи достигают ста сантиметров в длину с размахом крыльев до трехсот сантиметров.Он прибыл к нам после того, как его с поврежденным крылом нашли охотники. С октября прошлого года хищника выхаживали работники зооуголка. Сейчас птица во всей красе встречает гостей парка в новых апартаментах, которым, кстати могут позавидовать многие крылатые и мохнатые соседи по вольерам. Избирателен, новый житель и в своем рационе.Как рассказал зоотехник ГУ «Тульские парки» Арсений Помаскин, «…в естественных условиях беркуты охотятся на среднего размера дичь: зайцев, сурков, бобров, гусей, змей. У нас беркут предпочитает есть говяжье сердце, куриные шейки и цыплят».











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